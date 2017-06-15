Украина отправила в Таиланд пятую партию танков "Оплот"

В Таиланд прибыла пятая партия новых украинских основных боевых танков (ОБТ) "Оплот-Т".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения в тайских соцсетях.

Сообщается, что в Таиланд прибыла партия в составе пяти машин, построенных на мощностях ГП Завод им. Малышева" (Харьков) в рамках заключенного в 2011 году контракта объемом свыше 240 млн долларов.

Пятая партия "Оплотов" прибыл на днях из Украины по морю на военно-морскую базу "Саттахип". В оборонном секторе, партия бронетехники была отгружена тайскому заказчику в марте. Отгрузка очередной, шестой, партии готовится на июнь.

Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк ОБТ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года и в украинскую армию поставлены первые 2 танка.

Контракт объемом более 240 млн долларов на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ "Оплот" заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта.

Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил 30 млн долларов. Первые 5 боевых машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще 4 — в декабре 2015 года, 10 машин — весной 2016 года. Четвертая партия "Оплотов" была поставлена в Таиланд в ноябре 2016 года.

Завершение контракта по уточненному с таиландской стороной графику намечено на осень 2017 года.

Как сообщалось, в условиях российской агрессии в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых действий на Донбассе.

Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-2016 годах за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий госконцерна "Укроборонпром".

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия получила еще 50 модернизированных танков "Булат".