"Укрметаллургпром" заявляет об угрозе остановки ГОКов и прекращении экспорта железорудного сырья из-за нехватки вагонов

Многолетний труд по выстраиванию отношений с покупателями в Восточной Европе стараниями "Укрзалізниці" может быть перечеркнут, говорит Каленков.

УНИАН

Объединение метпредприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) вновь раскритиковало работу филиала ПАО "Укрзалізниця" — "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ), который "откровенно саботирует" работу горнорудных предприятий Кривого Рога, не обеспечивая их вагонами для перевозки железорудного сырья.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.нет.

"Более полугода ушло на то, чтоб попытаться выстроить работу по паритетному обеспечению предприятий грузовыми вагонами на среднем уровне для всей Украины (сейчас более 35%), но статистика меня попросту разочаровывает: в текущем месяце на СевГОК вообще не зашло ни одного вагона, ИнГОК обеспечен лишь на 8% погрузки. Предприятия срывают экспортные контракты", — констатируется в опубликованном на сайте объединения заявлении президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

По его словам, многолетний труд по выстраиванию отношений с покупателями в Восточной Европе стараниями "Укрзалізниці" может быть перечеркнут. При этом он отметил, что сохраняются проблемы с поставками ЖРС на меткомбинаты прифронтового Мариуполя.

"Укрзалізниця" цинично по участку с ограниченной пропускной способностью пропускает порожние составы "УЗ" мимо меткомбинатов, которым не хватает сырья для производства стали на экспорт. А ведь в тоже время, по имеющейся информации, отдельная группа частных предприятий по-прежнему обеспечена парком "УЗ" на 90-100% (на их перевозках задействовано около 1/3 парка УЗ). Несмотря на постоянные обещания руководителя ЦТЛ выровнять ситуацию, никакого прогресса по-прежнему нет. Зачем горняки и металлурги платят тариф, часть которого используется для закупки и содержания вагонов УЗ, если эти вагоны им банально не дают под погрузку?", — отмечает глава "Укрметаллургпрома".

Каленков добавляет, что о злоупотреблениях в вопросе распределения вагонов "Укрзалізницею" промышленники говорят давно, но тема игнорируется, а линейные руководители ЦТЛ и "УЗ" желают дополнительной материальной мотивации.

"Критическая ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, уже не может оставаться без внимания, и этот вопрос нужно поднимать на уровень руководства УЗ, Кабинета министров и соответствующих компетентных органов, поскольку на кону стоит не только репутация отечественного производителя на международных рынках, но и срывы экспортных контрактов, и соответственно, недополученная страной валютная выручка", — подчеркивается в заявлении.

Глава "Укрметаллургпрома" призвал руководство "Укрзалізниці" в ближайшие дни решить проблему дискриминации криворожских ГОКов в вопросе обеспечения погрузки полувагонами парка "Укрзалізниці".

"Мы не требуем преференций, мы только лишь хотим установления честных и равных условий для всех грузоотправителей, то есть обеспечения предприятий ГМК парком полувагонов "Укрзалізниці" на уровне рыночной доли ЦТЛ, которая сейчас составляет немногим более 35%. И для выполнения этой задачи совсем не нужна хитро-мудрая система распределения вагонов, которую нам вот уже скоро как год обещают, достаточно просто наладить процесс распределения вагонов УЗ между дирекциями пропорционально их погрузке на сети УЗ", — резюмирует Каленков.