В Евросоюзе посчитали, сколько потеряли из-за санкций проти России

Без введения санкций потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиарда евро.
Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро
Об этом говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO), пишет Deutsche Welle.
Как отмечается, санкции, по этим данным, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.
Одновременно исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабилась бы.
Всего лишь 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи.
Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиарда евро.
Как сообщалось, действие введенных еще в 2014 году санкций Европейского Союза в отношении России недавно продлили до 31 июля 2017 года.
Напомним, 29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских граждан и предприятий.
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