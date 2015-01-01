В Евросоюзе посчитали, сколько потеряли из-за санкций проти России

Без введения санкций потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиарда евро.

В результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро

Об этом говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO), пишет Deutsche Welle.

Как отмечается, санкции, по этим данным, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

Одновременно исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабилась бы.

Всего лишь 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи.

Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиарда евро.

Как сообщалось, действие введенных еще в 2014 году санкций Европейского Союза в отношении России недавно продлили до 31 июля 2017 года.

Напомним, 29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских граждан и предприятий.

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