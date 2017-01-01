В ГФС назвали число незаконных авто на "евробляхах" в Украине

В 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией.

Названо число незаконных авто на «евробляхах» telegraf.com.ua

В Украине незаконно находятся более 246,4 тысяч авто с иностранной регистрацией , сообщили в Государственной фискальной службе.

По данным ведомства, в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, 209,6 тысяч из них ввезены в режиме "транзита", почти 748,9 тысяч — в режиме "временного ввоза".

По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тысяч авто с иностранной регистрацией.

"Из них с нарушением срока — более 246,4 тысяч автомобилей. Из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тысяч авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, с нарушением срока — более 82,2 тысяч. Из 324,5 тысячи машин, ввезенных в режиме "временного ввоза", с нарушением срока — более 164,2 тысяч", — заявили в ГФС.

Также в ведомстве назвали страны-члены ЕС, из которых было завезено больше всего транспортных средств: Польша — 110,7 тысяч авто, Литва — 51,7 тысяч, Германия — 19,8 тысяч, Болгария — 14,1 тысяч и Чехия — 13,1 тысяч.

"На протяжении 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины "нарушение сроков транзита" составлено 18 394 протокола, по которым выписано 109,3 млн. грн. штрафов. По ст. 481 Таможенного кодекса "нарушение сроков временного ввоза" — 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн. грн", — заявили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье, 4 февраля, сторонники снижения налога на растаможку авто решили проехать колоннами по Киеву.