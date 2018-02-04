Сторонники снижения налога на растаможку авто проедут колоннами по Киеву

В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева улица Крещатик заблокирована участниками автопробега общественного объединения "Авто Евро Сила".

Со сцены, установленной напротив здания Центрального универмага, выступают активисты объединения, которые призывают власти снизить налог на растамаживание ввозимых из-за границы автомобилей. Также они призывают искоренить коррупцию на украинской таможне, сообщает "Интерфакс-Украина".

Участники автопробега намерены двумя колоннами проехать по многим улицам столицы и финишировать возле станций метро "Бориспольская" и "Левобережная".

На Майдане Независимости по обе стороны Крещатика установлены многочисленные металлические конструкции с государственными сине-желтыми флагами и фотографиями выдающихся украинских деятелей минувшего столетия. Между конструкциями гуляют горожане и гости столицы, фотографируются. На одной из конструкций установлены колонки, из которых звучат песни погибшего украинского исполнителя Кузьмы Скрябина.

На улицах, прилегающих к Крещатику, стоят полицейские автобусы. Однако на тротуаре и проезжей части полицейских нет.

Напомним, 4 февраля в центре Киева также проходит марш сторонников лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.