В Кабмине придумали, как упорядочить выплаты субсидий

В украинском правительстве надеются со временем контролировать каждую гривну, выделенную из госбюджета для этих целей.

В украинском правительстве утвердили документ о создании в стране единого госреестра получателей субсидий.

"Мы намерены способствовать прозрачности всех субсидиантов. В этом вопросе следует навести порядок", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 14 марта.

Доступ к единому госреестру планируется открывать исключительно для чиновников Министерства социальной политики, а также сотрудников местных органов соцзащиты населения для назначения субсидий.

По мнению представителей правительства, регистрация субсидиантов позволит "эффективно контролировать каждую гривну, выделенную на помощь гражданам Украины в оплате коммунальных услуг".

Напомним, ранее правительство запретило ввоз в Украину удобрений из России.