В Украине решили дважды в год пересматривать цены на газ для населения

Розничная цена для населения с мая 2016 года составляет 6879 грн за тысячу кубометров.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление относительно формирования цен на природный газ для населения и религиозных организаций. Отныне стоимость голубого топлива будут пересматривать дважды — 1 апреля и 1 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства, в постановлении говорится: "Установить, что предельные розничные цены на природный газ для бытовых потребителей, религиозных организаций (кроме объемов, используемых для осуществления производственно-коммерческой деятельности), цены, по которым Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" поставляет природный газ производителям тепловой энергии с целью предоставления услуг по отоплению и поставке горячей воды населению и для производства тепловой энергии для религиозных организаций, определенных положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, пересматриваются каждое полугодие (1 октября и 1 апреля)".

В документе также отмечается, что с 1 мая 2016 года по 31 марта 2017-го "Нафтогаз" покупает голубое топливо по 4849 грн за тысячу кубических метров. Розничная цена для населения с мая прошлого года составляет 6879 грн за тысячу кубометров. Для промышленных потребителей с 1 марта стоимость будет составлять 8553,6 грн цена в феврале — 9214,8 грн.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил увольнением всем чиновникам, которые заявили о возможном повышении цены газа для населения на 40%.

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на природный газ для населения может вырасти с 1 апреля 2017 года на 40% по сравнению с нынешним значением в 6,8 грн за куб. м