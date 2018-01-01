В Украине резко повысят тарифы на электричество и газ

Вслед за электроэнергией может подорожать и газ

Украинские облэнерго из-за перехода на RAB-тарифы ("стимулирующие" тарифы — ред.) с 1 апреля резко повысят тарифы на поставку электроэнергии . Для отдельных потребителей электричество подорожает на 350%. Однако для населения электроэнергия в 2018-м может подорожать примерно на 20%.

"Тариф на поставку электроэнергии – это всего лишь одна из составляющих стоимости "тока" для украинцев. Поэтому после резкого роста стоимости услуг облэнерго тарифы на саму электроэнергию могут вырасти не так значительно", – отмечается в статье Realist.

Как известно, RAB-тарифы начнут действовать в Украине с апреля этого года, но не для всех облэнерго, а только для тех, кто выполнит определенные условия. Так, компаниям необходимо избавиться от долгов перед "Энергорынком", подготовить документы с обоснованием, обратиться в НКРЭКУ.

Учитывая, что RAB-тарифы в несколько раз позволяют увеличить прибыль (если говорить обо всех компаниях, то речь может идти о дополнительных около 30 млрд грн), переходить на них выгодно всем компаниям.

Вслед за электроэнергией может подорожать и газ.

В правительстве неоднократно заявляли, что стоимость газа для украинцев не изменится до конца отопительного сезона. Уже в конце апреля Кабинет Министров обязан пересмотреть тариф на голубое топливо. Такое обязательство прописано в постановлении Кабмина № 187. Кроме того, в Меморандуме с МВФ украинские власти пообещали каждые полгода пересчитывать стоимость голубого топлива.

На днях вице-премьер Павел Розенко заявил, что формула расчета тарифа, действующая больше года, якобы некорректная. Мол, министерство с опозданием внимательно ознакомилось с формулой и приняло решение ее менять.

По старой формуле газ должен подорожать на 62%, также Кабмин рассматривает еще несколько вариантов расчета тарифа. Согласно им, стоимость газа может вырасти от 8% до 18%. Правда, уже в октябре придется еще раз пересчитывать тариф.

Напомним, ранее отмечалось, что украинцев ждет резкое подорожание на газ, отопление и воду.