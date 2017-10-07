Украина хочет предложить МВФ новую формулу расчета цены на газ

7 октября 2017, 10:58

Украина хочет избежать значительного роста ценна газ для населения.

Украина намерена вскоре предложить Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения. 

Согласно этой формулой цена останется неизменной до июля 2018 года, пишет Reuters со ссылкой на источники, сообщает ТСН.

Если во время встречи в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк и представители МВФ не договорятся, то, по данным агентства, у Украины будет два варианта: первый — выполнять требования Фонда. 

Второй вариант, как сказал собеседник агентства, "сказать, что мы можем жить без МВФ", принять политическое решение и не обращать внимание на сотрудничество с Фондом.

Устойчивое ценообразование на газ и реформа пенсионной системы является одним из условий выделения Украине долгосрочного кредитного транша от МВФ в размере 17,5 млрд долларов.

Согласно новому предложению украинского правительства, цена на газ вырастет на 4,8%, повышение же, предлагаемое в рамках сотрудничества с МВФ, составляет 17,6%. Таким образом, новая формула, которую украинская сторона собирается предложить МВФ, позволит избежать роста цен на газ на 15%.

Напомним, 28 марта 2017 года НКРЭКУ приняла новую методику расчета тарифа на распределение газа (транспортировку газа по сетям облгазов) для конечного потребителя, в том числе и для населения. Согласно решению, с 1 апреля стоимость его транспортировкипо газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям не должна была зависеть от реального потребления газа (так называемая "абонплата"). Последнюю планировалось рассчитывать исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

Комментируя это решение, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, несмотря на введение абонплаты, конечная стоимость газа для населения не должна превышать ранее установленную правительством единую цену на газ на уровне 6 879 грн за 1 тыс. куб. м. Тем не менее, в платежках за апрель "голубое" топливо подорожало на 1,2% до 6 958 грн за 1 тыс. куб. м.

10 апреля Нацкомиссия отменила действие своего постановления о введение абонплаты.  Но стоимость услуг облгазов для потребителей так и не была снижена.

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на природный газ для населения может вырасти с 1 апреля 2017 года на 40% по сравнению с нынешним значением в 6,8 грн за куб. м 

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