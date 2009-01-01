Венгрия хочет получать российский газ в обход Украины по "Турецкому потоку"

Венгрия заинтересована в строительстве двух ветвей трубопровода "Турецкий поток".

Будапешт планирует наладить поставки российского газа в обход Украины по второй ветке "Турецкого потока" с 2019 года.

Об этом заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже подписали дорожные карты с "Газпромом", в соответствии с которым Венгрия к 2019 году должна полностью развить внутреннюю инфраструктуру, чтобы начать получать российский газ через "Турецкий поток", — сказал глава МИД Венгрии.

Дипломат заявил, что Венгрия заинтересована в строительстве двух ветвей трубопровода "Турецкий поток", одна из которых будет обеспечивать внутренние потребности Турции в газе, а другая обеспечит газом центральные части Европы и западные части Балканского полуострова.

Стоит отметить, что проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока", который заблокировал ЕС. Проект реализуется Москвой для снижения транзита газа через территорию Украины.

Газопровод будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Их проложат по дну Черного моря из России к побережью Турции. Завершить строительство первой нитки трубопровода планируется в марте 2018 года, второй — в 2019. На сегодняшний день Российский "Газпром" построил порядка 300 км черноморского отрезка газопровода.

Ранее президент РФ владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу через газопровод "Турецкий поток" в обход Украины.