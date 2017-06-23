Путин желает поставлять газ в Европу в обход Украины

Россия готова поставлять газ в Юго-Восточную Европу через газопровод "Турецкий поток" в обход Украины.

Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, пишет УНИАН.

Путин общался с Эрдоганом на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, где дал символический старт процессу стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода "Турецкий поток".

"Если наши партнеры захотят — мы будем готовы подать газ через территорию Турции в Южную и Юго-Восточную Европу", — отметил российский президент, добавив, "видим, что такая заинтересованность у партнеров есть".

По его словам, интересы Турции и России "в данном случае полностью совпадают".

Путин подчеркнул, что "предстоит еще согласовать несколько вопросов: точку входа газопровода, проход по территории Турции, вопросы соблюдения экологической безопасности".

"Но если мы будем двигаться теми же темпами, мы выполним все наши планы", — уверен президент РФ.

Путин напомнил, что в следующем году должна быть готова первая нитка газопровода, а в конце 2019 года — вторая.

В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер уточнил, что первая нитка "Турецкого потока" будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года. По его словам, "Турецкий поток" востребован рынком.

"Если говорить о рынке Турции, то мы видим, что спрос на российский газ растет. Уже в настоящее время наши поставки составляют 53% от внутреннего рынка Турции. Но с начала 2017 года рост поставок к аналогичному периоду 2016 года уже составит 2,63 млрд куб.м", — сказал он.

Миллер отметил, что другим рынком газа являются страны Южной и Юго-Восточной Европы.

"В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 года до середины июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 млрд. куб. м. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют", — заметил Миллер.

"В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции — на 12%, в Болгарии — на 14%, в Венгрии — на 31%, в Сербии — на 47%, в Австрии — на 77,5%", — уточнил глава "Газпрома".

По информации пресс-службы Кремля, судно-трубоукладчик Pioneering Spirit — одно из крупнейших судов в мире, способное прокладывать до пяти километров газопровода в день на глубине до двух километров.

Основная цель строительства морского трубопровода — "обеспечение безопасных и стабильных прямых поставок природного газа на турецкий рынок и для потребителей в Южной и Юго-Восточной Европе". Ежегодный планируемый объём транспортировки — 31,5 млрд куб. м газа.

Ранее Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по строительству газопровода "Турецкий поток" в обход Украины.

Напомним, Анкара и Москва 10 октября подписали межправительственное соглашение, которое предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря.

Первая нитка предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для транзита топлива в Европу. Планируется, что проект будет закончен в декабре 2019 года.

Ранее западны СМИ писали, что Турецким потоком Кремль просто пытается шантажировать Европу, но тем самым он рискует потерять свой крупнейший рынок.

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