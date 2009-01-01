Выбираем обогреватели: как утеплить квартиру в зимний сезон

Хотите согреть свой дом, избежав титанических затрат на электричество? Что же, пришло время выбирать экономные и безопасные керамические панели. Чем же согреться?

Компактный обогреватель станет оптимальным источником тепла для квартиры, дома и офиса. Он сможет использоваться и как главное отопительное средство, но все же чаще всего его эксплуатируют как резервный вариант.

Керамические панели

Когда температура начинает снижаться, вопрос о покупке такой техники преследует множество людей. Такой малогабаритный домашний очаг поможет создать условия максимального комфорта. К тому же, он привлекает внимание и своей экономичностью по сравнению с многими весьма древними моделями.

Керамический обогреватель - разновидности и особенности

Особенно высоким спросом стали пользоваться современные керамические обогреватели. Керамика привлекает внимание своим равномерным прогревом, аккумуляцией и нормальным распределением тепла. Также, она отличается экологичностью и максимальной безопасностью для здоровья домочадцев.

Более современными моделями такой техники принято считать инфракрасные керамические панели. Большинство обогревателей такого типа сочетают в себе как инфракрасный, так и конвекционный нагревательный принцип. При нагреве именно эта плитка несет в себе функции инфракрасного излучателя. Эта техника действует как конвектор, прогревающий воздух в комнате.

Керамические панели

Изготовители обогревателей позиционируют керамические модели примерно на треть экономичнее, чем стандартные электрические. Керамическая плитка не может прогреваться до максимальных температур, что свидетельствует о ее высокой безопасности.

Такие приспособления имеют разные принципы установки. Так, настенные модели устанавливаются на низком уровне стенки в любые комнаты. Он не сковывает движения и отлично подходит под индивидуальные особенности интерьера. Если же планируется передвигать тепловой источник, нужно ориентироваться на напольные модели.

Так, сравнивая преимущества и недостатки керамических панелей, последние вообще сложно найти. Разве что не слишком удобна низкая мобильность и внушительный вес.

Какую технику выбрать для обогрева

При выборе нагревательной техники, нужно ориентироваться на несколько немаловажных критериев. В первую очередь стоит обратить внимание на мощность. Чем она выше, тем большую площадь сможет обогреть выбранное устройство. Для стандартных обогревателей оптимальным является такой параметр: 1 кВт на 10 кв.м. Однако лучше всего изучить технические характеристики конкретного варианта и найти там рекомендации относительно оптимальной площади.

Выбирая обогреватель, нужно сориентироваться и в дополнительных функциях. Так, подобная техника может комплектоваться таймером, производиться с разными рабочими режимами и т.д. Терморегуляторы помогают устанавливать оптимальную температуру. Также это могут быть опции для повышения безопасности в использовании. Так, некоторые модели могут отключаться при переворачивании.

Подводим итоги

Каждый год производители выпускают огромное количество нагревательных приборов, которые имеют индивидуальные рабочие алгоритмы. Сегодня же самыми экономичными являются керамические панели. Они могут сохранять до 30 процентов тепла.

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