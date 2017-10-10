Автор фильма "В джазе только девушки" назван лучшим сценаристом всех времен

Билли Уайлдер написал сценарии к 79 картинам, срежиссировал 27 лент и получил шесть "Оскаров".

Американский портал составил рейтинг лучших сценаристов всех времен.

В список, опубликованный на сайте Vulture,вошли сто драматургов мирового кинематографа, пишет 112.ua.

Так, лидером стал автор фильмов "В джазе только девушки", "Сансет-бульвар", "Свидетель обвинения" Билли Уайлдер.

Он написал сценарии к 79 картинам, срежиссировал 27 лент и получил шесть "Оскаров". Уайлдер скончался в 2002 году в возрасте 95 лет.

Добавим, что ранее фильм "В джазе только девушки" был назван лучшей комедией всех времен.

Второе место разделили братья Итан и Джоэл Коэны, написавшие сценарии к фильмам "Фарго", "Старикам тут не место", "Перекресток Миллера" и "Большой Лебовски".

Третью строчку занимает Роберт Таун, работавший над двумя первыми боевиками франшизы "Миссия: невыполнима".

В первую десятку также вошли Квентин Тарантино ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки"), Фрэнсис Форд Коппола ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня"), Уильям Голдман ("Буч Кэссиди и Сандэнс Кид"), Чарли Кауфман ("Вечное сияние чистого разума"), Вуди Аллен ("Энни Холл"), Нора Эфрон ("Силквуд") и Эрнест Леман ("На север через северо-запад").

Завершает рейтинг 38-летний Джордан Пил, автор сценария и режиссер хоррора 2017 года "Прочь".

Напомним, кинокритики составили список лучших фильмов 90-х.