Кинокритики составили список лучших фильмов 90-х

Кинокритики из издания The Guardian составили свой список лучших фильмов 90-х.

Об этом пишет popcornnews.

Каждый из пяти экспертов выбрал лучшую картину на свой личный взгляд. Выбор критиков оказался весьма разноплановым, что в очередной раз доказывает, что вкусы у всех разные и на каждый фильм найдется свой зритель.

Питер Брэдшоу лучшим фильмом десятилетия назвал "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино 1994 года. По его словам, именно эта картина является настоящим откровением, сравнимым с тем, когда "впервые слышишь Элвиса".

Эллен И. Джонс лучшим фильмом назвала мелодраму "Ромео + Джульетта" с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс. Еще один кинокритик выбрала картину Пола Томаса Андерсона "Магнолия" 1999 года, в которой снялись Том Круз, Джулианна Мур и Филип Сеймур Хоффман. Еще двое выбрали фильмы "Быть Джоном Малковичем" 1999 года и "Гуммо" 1997 года, который стал дебютом американского режиссера Хармони Корина.

Напомним, в Украине назвали лучшие фильмы года.