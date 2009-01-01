Чичерина в клипе о "Мотороле" и "Гиви" использовала кадры прощания с украинскими героями на Майдане

Умершим террористам одиозная артистка и посвятила свое видео, подписав его: "Героям Донбасса посвящается".

Юлия Чичерина Facebook.com

Но самое шокирующее то, что в этом клипе использованы кадры прощания с погибшими героями Украины на Майдане.

Как известно, восьмого февраля командир незаконного батальона боевиков ДНР Михаил Толстых с позывным "Гиви" был уничтожен в своем кабинете. А другого главаря боевиков ДНР Арсена Павлова, известного как "Моторола", убили 16-го октября 2016-го года.

Умершим террористам одиозная артистка и посвятила свое видео, подписав его: "Героям Донбасса посвящается".

Напомним, генерал рассказал, почему были уничтожены "Гиви" и "Моторола".