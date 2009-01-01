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Чичерина в клипе о "Мотороле" и "Гиви" использовала кадры прощания с украинскими героями на Майдане

Сегодня, 11:11

Умершим террористам одиозная артистка и посвятила свое видео, подписав его: "Героям Донбасса посвящается".

Юлия Чичерина
Юлия Чичерина Facebook.com
Российская певица Чичерина, которая яро поддерживает ДНР и ЛНР, выпустила новый клип и посвятила его главарям террористов "Мотороле" и "Гиви".

Но самое шокирующее то, что в этом клипе использованы кадры прощания с погибшими героями Украины на Майдане.

Как известно, восьмого февраля командир незаконного батальона боевиков ДНР Михаил Толстых с позывным "Гиви" был уничтожен в своем кабинете. А другого главаря боевиков ДНР Арсена Павлова, известного как "Моторола", убили 16-го октября 2016-го года.

Умершим террористам одиозная артистка и посвятила свое видео, подписав его: "Героям Донбасса посвящается".

 

Напомним, генерал рассказал, почему были уничтожены "Гиви" и "Моторола".

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Чичерина, клип, видео, Моторола, Гиви, прощание, украинские герои, Майдан
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