Чичерина вновь спела для боевиков ДНР

Российская рок-певица Чичерина, которая в марте побывала в Луганске, снова приехала на Донбасс.

Об этом пишет ТСН.

В этот раз артистка дала концерт перед боевиками так называемых ДНР. Певица посетила одну из воинских частей Донецка. На концерте Чичерина, аккомпанируя себе на гитаре, спела свои хиты. Кроме того, на днях певица дала концерт в Алчевске Луганской области. Судя по видео выступлений Чичерины, она находилась на Донбассе на прошлой неделе.

Напомним, что в январе 2015 года Чичерина выступила в Луганске на концерте путинских "волков". Концерт был бесплатным. После скандального выступления в Луганске певицу объявили в розыск. Ее обвинили в незаконном пересечении российско-украинской границы.