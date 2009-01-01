Каждая третья песня на радио с сегодняшнего дня должна быть на украинском языке

Теперь доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должна составить не менее 55%

Об этом свидетельствуют переходные положения закона № 1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций", пишет 112 Украина

Так, с 8 ноября текущего года доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%, а не 25%. Речь идет о проценте от общего объема песен в течение суток, а также от включенных в эфире с 7:00 до 14:00, а также в промежутке времени 15:00 — 22:00.

Кроме того, с сегодняшнего дня доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должна составить не менее 55% (ранее квота составляла 50%).

Напомним, 8 ноября 2016 года в Украине вступил в силу закон относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций — через 4 месяца после его утверждения.