Рада ввела квоту песен в радиоэфире на украинском языке

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций).

За данный законопроект проголосовали 238 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания (за исключением случая, предусмотренного частью третьей данной статьи) должны обеспечивать долю песен (словесно-музыкальных произведений, далее – песни) на государственном языке не менее 35 процентов общего объема песен, которые распространяются в течение суток, в том числе не менее 35 процентов общего объема песен, которые распространяются в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов.

Согласно закону, при осуществлении радиовещания телерадиоорганизации, распространяющие музыкальные произведения, среди которых есть песни на официальных языках Европейского Союза, в соответствии с условиями лицензии составляют не менее 60% общего объема песен, распространяемых в течение суток, в частности, не менее 60% общего объема песен, распространяемых в каждом промежутке времени с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% в общего их объема.

Размер доли песен на государственном языке и/или на иностранных языках, которые являются официальными языками Европейского Союза, указываются в лицензии на вещание телерадиоорганизации, осуществляющей радиовещание.

Согласно закону, телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обеспечивают не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

За невыполнение закона телерадиоорганизация, осуществляющая радиовещание, уплачивает штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной в соответствии с лицензией на вещание.

Этот закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования. В течение первого года с момента вступления в силу доля песен на государственном языке, предусмотренная частью второй статьи 9 закона "О телевидении и радиовещании", составляет 25%.

Начиная со второго года с момента вступления в силу этого закона, доля составляет 30%, с третьего года — 35%.

В течение первого года с момента вступления в силу этого закона минимальная доля передач на государственном языке, предусмотренная частью пятой статьи 9 закона "О телевидении и радиовещании", составляет не менее 50 %, в течение второго года — не менее 55%, с третьего — не менее 60%.