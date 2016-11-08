Вступил в силу закон о квотах для украинских песен в радиоэфире

Сегодня, 8 ноября, в Украине вступил в силу закон относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций — через 4 месяца после его утверждения.

Согласно закону, вещание каждой телерадиоорганизации должно состоять из национального аудиовизуального продукта не менее чем на 50%, пишет Укринформ.

Также телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток.

При этом телерадиоорганизации, в эфире которых музыкальные произведения на языках Европейского Союза составляют не менее чем 60%, имеют немного меньшую квоту — а именно 25% украиноязычных песен.

За невыполнение этих требований телерадиоорганизациям грозит штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Напомним, 16 июня, 2016 года Верховная Рада ввела квоту песен в радиоэфире на украинском языке.