В захваченный Крым прилетел звезда фильма "Такси", опубликовано видео

Актер прибыл на полуостров с другом-певцом.

Сами Насери Скриншот видео с youtube.com

В субботу, 30 сентября, вдля участия в "Форуме мира" (пройдет 1 октября в Массандровском дворце возле Ялты) прилетел французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях, звезду встретили журналисты, поклонники и таксисты.

Об этом пишет РИА Новости.

Агентство уточнило, что артист прибыл на полуостров вместе с другом — певцом из Франции Мурадом Бурави, они летели обычным рейсом из Москвы.

"Мы, я и Сами, захотели (приехать — Ред.) к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну — Россию. Потому мы сегодня здесь", — сказали в аэропорту гости оккупантов.

Насери охотно фотографировался с узнавшими его людьми и раздавал автографы. На вопрос, как прошел полет, он ответил, что поездка в Крым заняла довольно много времени. "Я быстрее на такси летаю, чем на самолете", — пошутил актер.

На выезде из аэропорта Насери встретили сигналами таксисты, которые заранее подготовились к его прилету, и попросили расписаться на капоте одной из машин.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что спецслужба запретила въезд в страну двум британским спортсменам за посещение аннексированного Россией Крыма.

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