СБУ на пять лет "забанила" двух британских спортсменов

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что спецслужба запретила въезд в страну двум британским спортсменам за посещение захваченного Россией Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина.

В то же время спикер уточнила, что британцам был запрещен въезд 25 сентября сроком на пять лет.

"… спортсмены посещали Крым, принимая участие в соревнованиях Freerate Cliff Diving World Cup. Таким образом, британцы 25 августа 2017 в Симеизе выразили свою позицию относительно санкций против РФ и Крыма", — отметили в ведомстве.

Ранее Министерство культуры по представлению СБУ внесло 27 человек в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, в частности, в "черном списке" оказались американский актер Стивен Сигал, российские исполнители Надежда Бабкина и Стас Пьеха.