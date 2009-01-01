Американо-российская ссора будет продолжительной — западные СМИ

Русофобия глубже въелась в гены республиканцев, нежели в гены Демократической партии США.

Дональд Трамп Reuters

Помимо недавних тревог и волнений, вызванных российским вмешательством в американские президентские выборы, стойкость американо-российской ссоры объясняется куда более глубокими историческими и стратегическими причинами.

Об этом пишет международный обозреватель Le Figaro Рено Жирар, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

В истории международных отношений будут вспоминать лето 2017 года как дополнительный этап в охлаждении отношений между США и Россией, говорится в статье.

При чтении программы кандидата Трампа в ноябре 2016 года можно было подумать, что мы наблюдаем за сенсационным восстановлением американо-российских отношений. Ничего подобного не произошло. Недоверие между Вашингтоном и Москвой возрастает по всем досье, за исключением сирийского, где американские и российские военные сотрудничают в своей совместной войне против "Исламского государства", отмечает автор.

"Эта сильная вспышка лихорадки объясняется двумя конъюнктурными причинами. Первая — это российское вмешательство в американские президентские выборы, — указывает Жирар. — Конечно, все спецслужбы планеты, начиная с ЦРУ, занимаются таким же видом шпионажа. Но русские забыли, что в разведывательных операциях позволено все, при одном условии: не попадаться!"

Второе конъюнктурное соображение — это неистовая жажда мести со стороны американских СМИ и "либеральных" политических элит, раструбивших на весь мир о том, что невозможно выбирать на высшую государственную должность такого персонажа, как Дональд Трамп. Вместо того чтобы заняться анализом своих поступков, СМИ и американская Демократическая партия предпочитают импичмент (отстранение от должности) президента, на основании его предполагаемого соглашения с иностранным государством в ущерб своей стране. Трамп — шпион на службе Кремля? Это уже перебор. Однако и республиканцы, которые не готовы отстранить от должности президента, остающегося весьма популярным у своего электората, при этом решительно отказываются прослыть друзьями Кремля. Русофобия гораздо глубже внедрилась в гены Республиканской партии, нежели в гены Демократической партии, утверждает автор публикации.

Между тем вне внутриполитической американской накипи существуют куда более глубинные основания, объясняющие стойкость американо-российских разногласий, уверен Жирар.

Во-первых, россияне психологически так и не согласились на конец стратегического паритета между Вашингтоном и Москвой, который начался с Тегеранской конференции (ноябрь 1943 года) и завершился в декабре 1991 года вместе с развалом СССР, пишет обозреватель.

Во-вторых, россияне хотят сегодня применить к бывшим советским республикам доктрину, которую США когда-то применяли к странам Латинской Америки, а именно — доктрину "зон влияния". Россияне признали независимость Украины и Беларуси в 1991 году, но считают, что все еще чувствуют себя как дома в Киеве и Минске. Американцы, напротив, полагают, что независимость является синонимом неограниченного суверенитета: для них Украина свободна и может делать что хочет, в том числе вступать в такой военный альянс, как НАТО (который был основан в 1949 году для противостояния советскому экспансионизму), говорится в статье.

В-третьих, две бывшие супердержавы эпохи холодной войны схожи лишь внешне. Они совершенно различны по политической системе, а значит, неспособны хорошо понимать друг друга. Россия — это классический автократический режим, заявляет Жерар.

Россиянам хотелось, чтобы встреча на высшем уровне между двумя президентами придала совершенно новый импульс отношениям между Вашингтоном и Москвой. Но это невозможно, так как обитатель Белого дома, который живет в системе сдержек и противовесов, обладает куда меньшим простором для действий, нежели хозяин Кремля, утверждает обозреватель.

"Таким образом, американо-российская ссора продлится надолго. Для нас, французов, это нехорошая новость, ведь мы от этого явно ничего не выигрываем..." — подытоживает автор статьи.

Напомним, ранее "Главред" со ссылкой западные СМИ сообщал, что США нашли новый сдерживающий инструмент для России.