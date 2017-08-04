США нашли новый сдерживающий инструмент для России — западные СМИ

Благодаря новым технологиям Соединенные Штаты Америки (США) бросили вызов энергетическому доминированию России в Европе, в первую очередь, на рынке газа, бум добычи которого сейчас переживают Штаты. Они станут третьим крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа до 2020 года.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет эксперт Центра Белфера по науке и международным отношениям Гарвардской школы Кеннеди Мэри Дугас, пишет ZN.ua.

Эксперт напомнила заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка обеспечит европейцам доступ к альтернативным источникам газа, чтобы "Польша и ее соседи больше никогда не были заложниками одного поставщика", имея в виду Россию.

Кроме того, она отмечает, что новые американские санкции мешают построению ГТС "Северный поток-2", через которую Москва хочет транспортировать газ в Германию в обход Украины.

Эксперт из глобальных энергетических рынков Агния Григас замечает, что Россия часто использует "Газпром" как политический инструмент в Европе и Евразии. Но она подчеркивает, что даже в случае постройки "Северного потока-2", российское доминирование в энергетике Европы будет сокращаться.

Стран, которые против проекта, все больше, поскольку они чувствуют себя увереннее из-за новых возможностей импорта газа из других стран, в частности из США.

Так, Литва построила терминал для приема сжиженного газа и уже подписала соглашение с Вашингтоном о поставках.

Польша уже начала получать первые объемы сжиженного американского газа и подписала соглашения о новых. Все эти изменения, которые происходят благодаря сланцевому буму в США и энергетической стратегии ЕС, ставят целью добиться диверсификации и эффективности, которая обеспечит европейские страны более привлекательными энергетическими партнерами, чем Россия.

Глобальный экспорт сжиженного газа вырастет минимум на 20%. Таким образом, может появиться энергетическая конкуренция между США и Россией не только на европейском рынке, а и в целом мире.

Москва же собирается открыть свой третий терминал для сжиженного газа в Арктике, и, если все удастся, российская компания "Новатэк" сможет закрепить роль России на рынке сжиженного газа и тем самым противопоставить ее США.

Автор отмечает, что, расширяя и наращивая до максимума экспорт сжиженного газа в Европе и Азии, Вашингтон может капитализировать свою сланцевую революцию, создав новый мировой рынок газа. Традиционный газовый рынок, в котором доминируют российские поставки через ГТС, потеряет статус-кво, поскольку появятся новые игроки и формы взаимоотношений.

Ранее западные СМИ писали о том, что при помощи нового закона, касающегося антироссийских санкций, Трамп может похоронить проект по строительству газопровода "Северный поток-2", ведь Россия не сможет реализовать проект в одиночку.

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фото: newkaliningrad.ru