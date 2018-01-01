"Англичане гадят". Мария Захарова опростоволосилась с фейковой "русофобской" цитатой Маргарет Тэтчер

По всему видно - проверкой фактов спикер российского МИДа себя вообще не утруждает.

Спикер российского МИДа Мария Захарова привела фейковую цитату, приписываемую легендарному экс-премьер-министру Великобритании – легендарной "Железной леди" Маргарет Тэтчер.

"В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М.Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн чел", − цитирует Захарову официальная Twitter-страница внешнеполитического ведомства.

Интернет-пользователи сразу указали, что "цитата Тэтчер" эта гуляет по Сети уже давно и нет никаких доказательств того, что она когда-либо произносила такие слова.

"Захарова вместо того, чтобы заняться работой над ошибками и обеспечением хотя бы минимального вклада в улучшение имиджа МИДа, решила опять распространить дичь "от исторической науки". На этот раз она приписала знаменитому британскому премьеру Маргарет Тэтчер бородатый фейк", − сообщается в Telegram-канале "Минправды".

Также стало известно, что данный фейк впервые был опубликован в книге Андрея Паршева "Почему Россия не Америка" еще в 1997-м.

Напомним, ранее сообщалось о том, что болгарский журналист потроллил Захарову.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram