"Скрипаль воскресе". Болгарский журналист потроллил Захарову: видео

В четверг, 12 апреля, во время брифинга в Министерстве иностранных дел России болгарский журналист нестандартно поприветствовал официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Перед тем, как задать вопрос, журналист сказал: "Скрипаль воскресе". В ответ на эту реплику Захарова сказала: "Это неуместно".

Видео необычного диалога опубликовано на странице телеканала "Дождь" в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты ОЗХО 12 апреля, обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как отмечается в отчете, образцы крови Скрипалей, проанализированные ОЗХО, "подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек".

При этом глава британского МИДа Борис Джонсон подтвердил информацию о том, что в выводах ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей идет речь о "Новичке".