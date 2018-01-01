"Апокалипсис неизбежен": Мавроди "воскрес" и запускает новый проект

Кто именно пишет от лица махинатора, неизвестно.

Несмотря на то, что в начале апреля МММ после смерти ее основателя Сергея Мавроди прекращается свою деятельность, 18 мая в официальном Twitter-аккаунте Сергея Мавроди появилось новое сообщение.

"Ну что же… Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах. Ожидаем рост! Финансовый Апокалипсис неизбежен! =))", — пишет неизвестный от лица умершего махинатора.

В комментариях люди отвечают: "О господи! Царство тебе пирамидное", "Сука! Он даже с того света продолжает на*бывать граждан", "Звоните срочно в Ватикан!" и т.п.

Как известно, Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве на 63-м году жизни. Он почувствовал себя плохо на автобусной остановке. Скорую помощь ему вызвал прохожий, однако медикам не удалось спасти Мавроди.

СМИ писали, что предварительной причиной смерти является сердечный приступ.

Тело основателя МММ четыре дня не забирали из морга, потом его все-таки забрала бывшая жена. Брат Мавроди не разрешил хоронить умершего на семейном участке на Хованском кладбище. Тело умершего предали земле на Троекуровском кладбище.

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