Стала известна судьба МММ после смерти Мавроди

Финансовая пирамида Mavrodi Mundial Moneybox, известная на постсоветском пространстве под названием МММ, после смерти основателя Сергея Мавроди прекращается свою деятельность.

Как сообщает со ссылкой на руководство пирамиды нигерийское издание Premium Times, причина заключается в отсутствии идейного вдохновителя проекта.

По словам менеджеров проекта, продолжать деятельность теперь не имеет смысла, поскольку "нет уверенности в том, что удастся воплотить все задумки" основателя.

Издание отмечает, что в пирамиду вложили свои средства миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли деньги, а некоторые участники до последнего верили в свои шансы получить прибыль от участия в проекте.

Напомним, финансовая пирамида МММ действовала во многих странах мира, от Китая до Африки. В России ущерб гражданам от деятельности пирамиды, по некоторым данным, оценивается в один миллиард рублей.

Как известно, Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве на 63-м году жизни. Он почувствовал себя плохо на автобусной остановке. Скорую помощь ему вызвал прохожий, однако медикам не удалось спасти Мавроди.