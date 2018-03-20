Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу

На определение меры пресечения у правоохранителей есть 48 часов.

Саркози задержали на первом же допросе. Instagram

Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали по делу о финансировании его избирательной кампании-2007.

Расследование касательно того, что режим Каддафи возможно финансировал кампанию Саркози, было открыто еще в апреле 2013 года.

Как сообщает Le Monde, утром 20 марта Саркози впервые пришел на допрос по этому делу в уголовную полицию французского Нантера – и там же был взят под стражу.

У правоохранительных органов есть 48 часов на то, чтобы определиться с мерой пресечения для бывшего президента.

Ранее сообщалось о том, что Каддафи финансировал президентскую кампанию Юлии Тимошенко.

Позднее власти Бельгии обнаружили исчезновение 10 млрд евро с замороженных активов, принадлежавших убитому в 2011 году ливийскому диктатору Муаммару Каддафи.