Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу

На определение меры пресечения у правоохранителей есть 48 часов.
Расследование касательно того, что режим Каддафи возможно финансировал кампанию Саркози, было открыто еще в апреле 2013 года.
Как сообщает Le Monde, утром 20 марта Саркози впервые пришел на допрос по этому делу в уголовную полицию французского Нантера – и там же был взят под стражу.
У правоохранительных органов есть 48 часов на то, чтобы определиться с мерой пресечения для бывшего президента.
Ранее сообщалось о том, что Каддафи финансировал президентскую кампанию Юлии Тимошенко.
Позднее власти Бельгии обнаружили исчезновение 10 млрд евро с замороженных активов, принадлежавших убитому в 2011 году ливийскому диктатору Муаммару Каддафи.