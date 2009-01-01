"Чехия — это не Земан". В Праге протестовали из-за скандального заявления о Крыме

Флешмоб был запущен несколько дней назад молодым музыкантом Иржи Барешом.
Об этом сообщает Radio.cz.
Демонстранты держали плакаты с лозунгом "Чешская Республика — это не Земан", оформленным в виде хэштегом #czechrepublicisnotzeman.
Сообщается, что этот флешмоб был запущен несколько дней назад молодым музыкантом Иржи Барешом после выступления президента Чехии в ПАСЕ, в ходе которого Земан заявил, что "аннексию Крыма следует считать свершившимся фактом".
После этого чешские пользователи соцсетей стали выкладывать в Интернет свои фотографии с хэштегом, дистанцируясь от позиции президента и выражая поддержку Украине.
Напомним, ранее в Киеве активисты потроллили президента Чехии.
Фото: radio.cz.