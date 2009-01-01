"Чехия — это не Земан". В Праге протестовали из-за скандального заявления о Крыме

Флешмоб был запущен несколько дней назад молодым музыкантом Иржи Барешом.

В Праге протестовали из-за скандального заявления о Крыме radio.cz

В столице Чехии, перед входом в резиденцию президента Милоша Земана , прошла демонстрация против его позиции касательно незаконно аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Radio.cz.

Демонстранты держали плакаты с лозунгом "Чешская Республика — это не Земан", оформленным в виде хэштегом #czechrepublicisnotzeman.

Сообщается, что этот флешмоб был запущен несколько дней назад молодым музыкантом Иржи Барешом после выступления президента Чехии в ПАСЕ, в ходе которого Земан заявил, что "аннексию Крыма следует считать свершившимся фактом".

После этого чешские пользователи соцсетей стали выкладывать в Интернет свои фотографии с хэштегом, дистанцируясь от позиции президента и выражая поддержку Украине.

Напомним, ранее в Киеве активисты потроллили президента Чехии.

Фото: radio.cz.