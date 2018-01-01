"Cознание отравлено". Экс-депутат Госдумы рассказал о серьезной проблеме российского общества

В РФ на смену режиму Путина вполне может прийти откровенно фашистский, полагает Боровой.

Российское общество имеет очень серьезную проблему, сознание людей отравлено, отметил Константин Боровой Reuters

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что в РФ общество имеет очень серьезную проблему — люди с отравленным сознанием не способны выбрать демократического лидера и не будут способны еще некоторое время сделать это.

В стране "сознание людей деформировано пропагандисткой кампанией", рассказал оппозиционер во время чата на "Главреде".

"Нынешнее состояние российского общества характеризуется именно таким признаком: люди с отравленным сознанием не способны выбрать демократического лидера и не будут способны еще некоторое время сделать этого. Это очень серьезная проблема. Сознание людей деформировано пропагандисткой кампанией", — отметил собеседник.

По его словам, такая ситуация очень опасная для России. "Часто задают вопрос — когда будет отстранен Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) от власти… Но меня больше волнует вопрос — как он будет отстранен, а также какая сила или какой лидер придет после Путина", — сказал Боровой.

"Потому что опасности, которые создал нынешний режим, заключаются не только в противостоянии общества и власти, но и в том, что на смену этому режиму вполне может прийти откровенно фашистский или откровенно советский коммунистический, репрессивный", — добавил он.

Политик считает, что также "могут быть сымитированы трансформации, которые ничего не изменят по существу". "Например, назначение Медведева (Дмитрий Медведев, после выборов президента снова был назначен премьером — Ред.). Такие "изменения", по сути, ни к чему не приведут и не являются реформацией".

Ранее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, историк Александр Палий выразил мнение, что в РФ настроения "более процарские, чем антицарские", россияне очень материалистический народ.

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