Экс-депутат Госдумы сказал, как "маньяк" Путин воспринял удар по Сирии

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что президент РФ Владимир Путин — "маньяк, тяжелобольной человек".

Глава России воспринимает ракетный удар по Сирии "как личное оскорбление, за которое ему хочется мстить — Западу, сирийцам, собственному народу", рассказал политик "Апострофу".

"Предложение о санкциях (в ответ на удар и новые ограничительные меры против РФ — Ред.) — это предложение о том, как насолить собственному народу", — отметил собеседник.

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Напомним, вечером 13 апреля Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. После них посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Трамп анонсировал ответные действия на атаку.