"Cознание отравлено". Экс-депутат Госдумы рассказал о серьезной проблеме российского общества

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что в РФ общество имеет очень серьезную проблему — люди с отравленным сознанием не способны выбрать демократического лидера и не будут способны еще некоторое время сделать это.

В стране "сознание людей деформировано пропагандисткой кампанией", рассказал оппозиционер во время чата на "Главреде".

"Нынешнее состояние российского общества характеризуется именно таким признаком: люди с отравленным сознанием не способны выбрать демократического лидера и не будут способны еще некоторое время сделать этого. Это очень серьезная проблема. Сознание людей деформировано пропагандисткой кампанией", — отметил собеседник.

По его словам, такая ситуация очень опасная для России. "Часто задают вопрос — когда будет отстранен Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) от власти… Но меня больше волнует вопрос — как он будет отстранен, а также какая сила или какой лидер придет после Путина", — сказал Боровой.

"Потому что опасности, которые создал нынешний режим, заключаются не только в противостоянии общества и власти, но и в том, что на смену этому режиму вполне может прийти откровенно фашистский или откровенно советский коммунистический, репрессивный", — добавил он.

Политик считает, что также "могут быть сымитированы трансформации, которые ничего не изменят по существу". "Например, назначение Медведева (Дмитрий Медведев, после выборов президента снова был назначен премьером — Ред.). Такие "изменения", по сути, ни к чему не приведут и не являются реформацией".

Ранее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, историк Александр Палий выразил мнение, что в РФ настроения "более процарские, чем антицарские", россияне очень материалистический народ.