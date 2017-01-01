Дочь Путина развелась с миллиардером Шамаловым — Bloomberg

Несмотря на свой развод с дочерью Путина Кирилл Шамалов может оказаться в новом санкционном списке США.

Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов radiosvoboda.org

Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова развелась с членом совета директоров нефтехимической компании "Сибур" Кириллом Шамаловым.

По словам трех источников агентства Bloomberg, за продажу доли в "Сибуре" в апреле 2017 года Шамалов получил "нулевую" прибыль — акции компании ему принадлежали как "члену семьи Путина", и эта привилегия, по словам источников Bloomberg, закончилась вместе с браком с Тихоновой. "Ведомости" оценили его доход от продажи доли примерно в 100 миллионов долларов.

В декабре 2017 года совет директоров "Сибура" Шамалова седьмым членом правления на срок до февраля 2019 года. Из состава совета директоров компании Шамалов вышел в 2015 году, когда стал ее вторым крупнейшим акционером, приобретя более 20% акций у бизнесмена Геннадия Тимченко. В 2016 году Шамалов стал самым молодым миллиардером в списке богатейших россиян.

Человек, близкий к Шамалову, отрицает связь между разводом и продажей доли Шамалова в "Сибуре". По его словам, приобретение доли в компании в 2015 году у бизнесмена Геннадия Тимченко было совместным проектом Шамалова с его отцом. По словам источника Bloomberg, Шамалов был "почти сломлен" тем, что инвестиции не оправдали их надежд.

Bloomberg отмечает, что несмотря на свой развод с дочерью Путина и продажи доли в компании "Сибур" Шамалов может оказаться в новом санкционном списке США, куда, по предварительной информации, попадут люди, приближенные к президенту России.

Кирилл Шамалов является сыном Николая Шамалова, которого называют другом Путина. По информации Reuters, Тихонова и Шамалов поженились в феврале 2013 года. Свадьба прошла на горнолыжном курорте "Игора" под Петербургом, совладелец которого, по данным агентства, — бизнесмен Юрий Ковальчук. Его называют другом Путина.

Напомним, ранее западные СМИ узнали, что дочь Путина владеет состоянием в миллиарды долларов.