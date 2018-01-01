Дом Скрипаля, паб и ресторан могут снести - СМИ

Считается, что такие меры экономически выгоднее, чем искать следы "Новичка" на объектах.
Об этом стало известно изданию Mail on Sunday.
Сообщается, что правительство планирует оградить места, где Скрипали побывали в день отравления, и где ведется расследование, трехметровыми заборами. Они простоят там как минимум до осени.
"Временные ограждения могут быть установлены вокруг этих мест к осени этого года. Охранники из сотрудников полиции скоро приступят к патрулированию этих мест", — сообщили изданию в правоохранительных органах.
Напомним, Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в британском Солсбери.
Также стало известно о том, что отравленный в британском Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить.
29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.
Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.
В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам:"Вы играете с огнем и об этом пожалеете".