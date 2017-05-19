Экс-депутат Госдумы рассказал о новом ударе США по российской оборонке

Формально под санкции попадают все военные предприятия России, подчеркнул Боровой.
Об этом заявил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой в своей колонке на "Апострофе".
Он пояснил, что законопроект о новых санкциях уже приняла Нижняя палата Конгресса. В случае одобрения Сенатом президент Дональд Трамп введет санкции против союзников сирийского президента Башара Асада. Боровой подчеркнул, что союзники Асада активно сотрудничают с Россией.
"Формально под санкции попадают все военные предприятия России", — отметил Боровой. При этом он подчеркнул, что все предприятия ВПК России сотрудничают с режимом Асада.
Впрочем, считает Боровой, США пытаются избежать подобных дипломатических конфликтов.
"Это, скорее, выстрел в воздух, предупреждение российских предприятий о том, что сотрудничество с Асадом запрещено", — подчеркнул политик, отмечая факт поставок мощного оружия Россией в Сирию.
Напомним, ранее сообщалось, что в США хотят ввести новые санкции против России.