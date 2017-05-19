Сегодня, 10:06 RSS

Экс-депутат Госдумы рассказал о новом ударе США по российской оборонке

19 мая, 22:33

Формально под санкции попадают все военные предприятия России, подчеркнул Боровой.

Сенат США
facenews.ua
Новые санкции США, которые вскоре может одобрить Сенат, нанесут огромный удар по российскому ВПК.

Об этом заявил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой в своей колонке на "Апострофе".

Он пояснил, что законопроект о новых санкциях уже приняла Нижняя палата Конгресса. В случае одобрения Сенатом президент Дональд Трамп введет санкции против союзников сирийского президента Башара Асада. Боровой подчеркнул, что союзники Асада активно сотрудничают с Россией.

"Формально под санкции попадают все военные предприятия России", — отметил Боровой. При этом он подчеркнул, что все предприятия ВПК России сотрудничают с режимом Асада.

Впрочем, считает Боровой, США пытаются избежать подобных дипломатических конфликтов.

"Это, скорее, выстрел в воздух, предупреждение российских предприятий о том, что сотрудничество с Асадом запрещено", — подчеркнул политик, отмечая факт поставок мощного оружия Россией в Сирию.

Напомним, ранее сообщалось, что в США хотят ввести новые санкции против России.

Теги:  
Боровой, Россия, США, Сирия, санкции
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...