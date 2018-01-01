Экс-генсек НАТО оценил шансы Украины на успех в войне с Россией

По словам Расмуссена, "уважает только язык силы".

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в случае войны с Россией Украина продержалась бы несколько дней.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Если бы Россия захотела, ее войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина повысила значительно свои военные способности за последние 2-3 года", - сказал Расмуссен.

Экс-генсек НАТО также отметил, что открытый вооруженный конфликт в Европе сейчас недопустим. По его мнению, санкции против России - единственная возможность надавить на Москву, которая, по его словам, "уважает только язык силы".

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов, чтобы противостоять России.

"Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации", - сказал Слободян, отметив, что российские военные не перестают "демонстрировать силу".

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