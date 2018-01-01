"Путинский режим, Армения и мафиозный монархизм". Эксперт объяснил подоплеку "армянской революции"

По мнению специалиста, массовые протесты в Армении являются очередным "колоколом для Кремля".

Массовые протесты в Армении – "революция" и начало освобождения страны от "мафиозного монархизма" и "колокол для Кремля".

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал известный историк, религиевед и эксперт Андрей Зубов.

"В Армении революция. К настоящему моменту на сторону демонстрантов стали переходить военные, забастовали фабрики в Ванадзоре (бывш. Кировокан, до того - Караклис), руководство протестом взяла на себя жена арестованного депутата Пашиняна. Священники в полном облачении идут впереди колонн демонстрантов, патриарх католикос армян Переднего Востока Арам призвал очистить страну от грязи и выразил солидарность с народом. В Москве арестовали несколько десятков армян, собравшихся вчера во дворе армянского собора в поддержку революции. В американских городах армяне собираются на многотысячные митинги в поддержку армянского народа на родине. Там их никто не арестовывает", − написал он.

Кроме того, по мнению Зубова, российские власти и Путин лично сделают все, чтобы удержать в Армении "мафию у власти".

"Путинский режим сделает все, чтобы удержать в Армении мафию у власти, поскольку эта мафия - часть единой мафии, властвующей на постсоветском пространстве. Освобождение Грузии, Украины, а теперь и Армении от мафиозного монархизма - это колокол для Кремля. Очень возможно давление России через Карабах руками Азербайджана. Возможно возобновление активных боевых действий в Карабахе. Это будет катастрофично. Южный Кавказ станет новой Сирией, и, в конце концов, как Сирия и Украина сокрушительно ударит по благополучию России международными санкциями и еще Бог весть чем", − подытожил Зубов.

Напомним, 17 апреля в Армении президент Армен Саркисян своим указом назначил Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Немногим ранее депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян сообщил о революционной ситуации в стране и объявил о начале "бархатной революции".