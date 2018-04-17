Новым премьером Армении стал экс-президент Саргсян

Во вторник, 17 апреля, в Армении президент Армен Саркисян своим указом назначил Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Кандидатура Сержа Саргсяна была представлена правящей Республиканской партией Армении и АРФД. Выборы премьера страны прошли впервые после внесенных в Конституцию Армении изменений, пишут "Новости Армении".

Отметим, что на состоявшемся 17 апреля специальном заседании Национального собрания за Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17.

Новое правительство Армении будет сформировано в 15-дневный срок после избрания премьер-министра. В пятидневный срок премьер-министр представляет президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в трехдневный срок назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд. В соответствии с конституционными изменениями правительство будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и 17 министров.

Напомним, ранее депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян сообщил о революционной ситуации в стране и объявил о начале "бархатной революции".

В субботу, 14 апреля, в столице Армении Ереване участники митинга против выдвижения на пост премьер-министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана. 16 апреля после стычек между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна были госпитализированы 46 человек.