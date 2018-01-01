G7 предложат создать "блок быстрого реагирования" на Россию

По словам главы британского МИДа, Россия слишком хороша в распространении насилия.

Тереза Мэй RT

На саммите "большой семерки" (G7), который открывается в пятницу, 8 июня, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с инициативой о создании специальных "сил быстрого реагирования" на кибератаки и "убийства" со стороны России.

Об этом заявил глава британскогоа МИДа Борис Джонсон.

"Она изложит британский план, предусматривающий мировую поддержку формирования структуры быстрого реагирования для выявления преступных действий России..., будь то война в киберпространстве или убийства", - приводит слова Джонсона "Интерфакс" со ссылкой на издание BuzzFeed.

Глава МИД отметил: "Проблема в том, что Россия слишком хороша в распространении насилия, они просто замечательны. Мы должны определять и устранять это".

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко выразил мнение, что Россия всерьез намерена закрепиться в азовском регионе. "Крымский мост стратегически улучшил обеспечение, но на аннексированном полуострове по-прежнему проблемы с водой. Если они могут поправить ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией, с поставками всего остального, то ситуация с водой со временем только усугубляется", - отметил собеседник.

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