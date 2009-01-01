Генерал-разведчик: Путин или умрет на посту, или "его умрут"

Глава РФ не может уйти от власти, сказал Копка.

Владимир Путин Reuters

Бывший и.о. начальника Главного управления разведки СБУ генерал-майор Петр Копка заявил, что президент Россииуже не может уйти от власти — он или умрет на посту, или "его умрут".

Об этом эксперт рассказал в интервью "Гордону".

По его словам, глава РФ будет обострять ситуацию как внутри своей страны, так и в Украине, чтобы остаться на должности после президентских выборов в 2018-м.

"Уйти от власти Путин уже не может: либо умрет на посту, либо его умрут. Пока же будет постоянно нагнетать обстановку, чтобы удержать власть. Это как езда на велосипеде: надо все время крутить педали, иначе свалишься. В случае с Путиным — свалишься с летальным исходом", — сказал собеседник.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что западные лидеры поставили на Владимире Путине крест, в частности, после аннексии Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.