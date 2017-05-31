Экс-депутат Госдумы рассказал о секретных расходах России

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что в РФ засекреченная правительством страны часть расходов бюджета пойдет на военную сферу, спецслужбы и пропаганду.

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время эксперт подчеркнул, что властям России потребуются серьезные деньги для подготовки к президентским выборам, запланированным в 2018 году.

"Секретные статьи расходов из бюджета — это, прежде всего, траты на военную сферу, на подкуп и пропаганду", — отметил собеседник издания.

По его словам, "в свое время в Госдуме мы обсуждали бюджет, в котором были предусмотрены 10 млн долларов на ИТАР-ТАСС". "Я предложил провести дискуссию по данному поводу. В итоге эту статью засекретили. Речь шла о пропаганде. Это был 1996-1997 год", — добавил политик.

"Секретные расходы — это деньги, которые пойдут на военный сектор, спецслужбы и пропаганду. И нужно понимать, что это очень дорогостоящие направления. Сейчас Кремль активно готовится к выборам — крайне важному для российской власти событию", — подчеркнул Боровой.

При этом на подготовку "нужны колоссальные средства, так как многие люди в России на сегодняшний день настроены оппозиционно". "Ведь экономическое положение страны ухудшается. К тому же мы можем наблюдать действия властей, связанные с репрессиями", — заявил аналитик.

"Причем они уже стали практически нормой. То есть у властей РФ есть расходы из бюджета, которые им проще засекретить, так как объяснить обществу их необходимость невозможно", — сказал бывший депутат.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил, что в России после введения санкций экономическая ситуация значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов.