Генсек ООН спрогнозировал, как начнется следующая война

Мир уже наблюдает эпизоды кибервойны между странами, отметил Гутерриш.

Война начнется с массовой кибератаки, предупредил Антониу Гутерриш фото: news.sarbc.ru

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что следующая война начнется с массовой кибератаки с целью уничтожения военного потенциала и паралича базовой инфраструктуры, такой как электрические сети.

Мир уже сейчас наблюдает эпизоды кибервойны между государствами, рассказал он, выступая в Лиссабонском университете (находится в столице Португалии Лиссабоне), пишет "Радио Свобода".

По данным издания, генсек предложил создать в ООН платформу, на базе которой ученые, чиновники и другие лица могли бы разработать правила для обеспечения более гуманного разрешения любого конфликта, связанного с информационными технологиями.

Ранее в США сообщили, что в июне 2017 года кибератака компьютерного вируса NotPetya, который повредил программное обеспечение части инфраструктуры Украины и компьютеры в странах по всему миру, стартовала с подачи российских военных, она нанесла миллиарды долларов убытков в Европе, Азии и Америке.