Порошенко и генсек ООН согласовали главную задачу миротворческой миссии на Донбассе

В немецком Мюнхене президент Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, они согласовали главную задачу будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Мероприятие прошло в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, говорится на сайте главы нашей страны.

"Во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе", — отмечается в сообщении.

Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии Организации "должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.