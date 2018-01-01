"Герои польской экономики". Трудовые мигранты из Украины оказались влиятельнее Дуды - Gazeta Prawna

В СМИ составили рейтинг, в котором украинцы занимают вторую позицию после премьер-министра.

В Польше заявили, что украинские трудовые мигранты стали "героями польской экономики". Фото: EPA/UPG

Польская газета обнародовала рейтинг из 50 человек, оказавших наибольшее влияние на экономику Польши в 2017 году.

Сборный образ трудовых мигрантов из Украины занимает в этом перечне второе место, сообщает Gazeta Prawna.

На первое место авторы рейтинга поставили премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. На третьем месте после украинцев следует президент Анджей Дуда.

В издании подчеркивают, что приток трудовых мигрантов из Украины хлынул в Польшу после начала российской агрессии. По данным министерства, в 2017 году украинцам выдали 1,7 миллиона временных разрешений на работу в Польше, что на 350% превышает показатели 2014 года.

Авторы заявляют, что роль украинцев на польском рынке труда растет, поскольку работают они во всех сферах экономики. И это чрезвычайно важно в контексте демографического кризиса в стране. Однако в издании обеспокоены тем, что проблема демографии актуальна и в Украине, и с таким оттоком трудовой силы в государстве может назреть критическая ситуация.

Gazeta Prawna заявляет, что в Польше на государственном уровне отсутствует миграционная политика, которая позволит работникам из Украины, Беларуси и других стран развиваться и расти в профессиональной сфере. Это может привести к тому, отмечают авторы рейтинга, что квалифицированные работники со временем уедут в более богатые страны Западной Европы по причине более высокого уровня заработных плат.

Как ранее сообщалось, аналитический центр Atlantic Council утверждает в материале, что трудовая миграция работоспособного населения Украины в страны Центральной и Восточной Европы, которая в последнее время приобрела массовый характер, может спровоцировать в Украине демографический кризис.