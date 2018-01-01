Глава МИД Украины обвинил Россию в развязывании Третьей мировой войны

Павел Климкин озвучил свою позицию в масштабном интервью.

Глава МИД Украины Павел Климкин

Российские Власти фактически ведут Третью мировую войну - с использованием гибридных методов.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "BBC Украина".

Дипломат также отметил, что в связи с проведением выборов президента России в Крыму украинская сторона призывает не признавать их результаты. Далее, международное сообщество обязано ввести санкции против организаторов этих выборов. "Если это оставить просто так на уровне заявлений, то в России могут сказать "ну осудили, и что дальше?". Конечно, не так просто и не так однозначно выявить всех, кто до этого имел отношения. Но будем стараться это делать. На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери (отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля - "Главред"), всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Климкин рассказал, как Украина будет наказывать "Газпром".