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Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото

Сегодня, 19:18
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1 / 8 Сцена Евровидения принимает первые репетиции (Фото: Twitter/Eurovision)

Организаторы выбрали в качестве лозунга фразу "Все на борт!".

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Сцена Евровидения принимает первые репетиции Фото: Twitter/Eurovision
Участники международного песенного конкурса Евровидение-2018, который пройдет в Лиссабоне, буду выступать на сцене, визуально напоминающей настоящий корабль.

Фотографии уже готовой площадки организаторы опубликовали в Twitter, уточнив, что лозунг конкурса в Португалии – "Все на борт!".

Отмечается, что монтаж сцены полностью завершен, она сдана в эксплуатацию. На главной песенной площадке Португалии уже начались первые репетиции.

Как известно, первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй – 10 мая, а финал запланирован на субботу – 12 мая.

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Фото: Twitter/Eurovision

Напомним, организаторы песенного конкурса в 2018-м году решили изменить правила подсчета оценок жюри. Нововведение необходимо для уменьшения влияние конкретных членов жюри на общую оценку.

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Евровидение-2018, сцена, монтаж, конкурс, репетиции
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