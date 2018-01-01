Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото

Организаторы выбрали в качестве лозунга фразу "Все на борт!".

Сцена Евровидения принимает первые репетиции Фото: Twitter/Eurovision

Участники международного песенного конкурса Евровидение-2018 , который пройдет в Лиссабоне, буду выступать на сцене, визуально напоминающей настоящий корабль.

Фотографии уже готовой площадки организаторы опубликовали в Twitter, уточнив, что лозунг конкурса в Португалии – "Все на борт!".

Отмечается, что монтаж сцены полностью завершен, она сдана в эксплуатацию. На главной песенной площадке Португалии уже начались первые репетиции.

Как известно, первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй – 10 мая, а финал запланирован на субботу – 12 мая.

Напомним, организаторы песенного конкурса в 2018-м году решили изменить правила подсчета оценок жюри. Нововведение необходимо для уменьшения влияние конкретных членов жюри на общую оценку.

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