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Сцена Евровидения принимает первые репетиции Фото: Twitter/Eurovision
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Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото Фото: Twitter/Eurovision
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Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото Фото: Twitter/Eurovision
-
Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото Фото: Twitter/Eurovision
-
Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото Фото: Twitter/Eurovision
-
Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото Фото: Twitter/Eurovision
-
Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото Фото: Twitter/Eurovision
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Главная сцена Евровидения-2018 в виде корабля готова: опубликованы яркие фото Фото: Twitter/Eurovision
Участники международного песенного конкурса Евровидение-2018, который пройдет в Лиссабоне, буду выступать на сцене, визуально напоминающей настоящий корабль.
Фотографии уже готовой площадки организаторы опубликовали в Twitter, уточнив, что лозунг конкурса в Португалии – "Все на борт!".
Отмечается, что монтаж сцены полностью завершен, она сдана в эксплуатацию. На главной песенной площадке Португалии уже начались первые репетиции.
Как известно, первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал Евровидения-2018 – 10 мая, а финал запланирован на субботу – 12 мая.
Напомним, организаторы песенного конкурса в 2018-м году решили изменить правила подсчета оценок жюри. Нововведение необходимо для уменьшения влияние конкретных членов жюри на общую оценку.