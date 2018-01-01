Грандиозный скандал с утечкой данных в Facebook: Цукерберг принес извинения

К пользователям соцсети теп-менеджер обратился посредством британских СМИ.

Марк Цукерберг заявил, что не заслуживает доверия пользователей фото: EPA/UPG

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за масштабную утечку личных данных аккаунтов соцсети.

Как сообщает Reuters, Facebook выкупил рекламные полосы в крупнейших британских печатных изданиях. На страницах газет Цукерберг разместил извинения, адресованные пользователям социальной сети.

"Мы несем ответственность за защиту Вашей информации. Если мы не можем этого сделать, тогда мы не заслуживаем Вашего доверия", - говорится заявлении Цукерберга.

Напомним, резонанс возник после того, как руководство компании Facebook провело собственное расследование по поводу связи своих сотрудников со сторонней компанией, завладевшей данными 50 млн пользователей. Выяснилось, что недобросовестные работники использовали личную информацию пользователей для поддержки штаба действующего президента США Дональда Трампа.

Позже из Facebook в связи со скандалом исчезли легендарные страницы SpaceX и Tesla.

В целом за неделю акции компании упали в цене на 58 миллиардов долларов.