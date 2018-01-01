"Инструмент преступного режима": президент Словакии обвинил "Ночных волков" в участии в аннексии Крыма

Он подчеркнул, что Словакия аннексию Крыма не признала и не признает.
У членов клуба немало государственных наград РФ, а лидер клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, внесен в санкционный список Евросоюза. С таким заявлением выступил президент Словацкой Республики Андрей Киска, пишет "Радио Свобода".
"Ночные волки" являются инструментом режима, который занимается отторжением территорий соседней страны — аннексии части Украины, что противоречит международному праву", — отметил Киска.
Он подчеркнул, что Словакия аннексию Крыма не признала и не признает, а "деятельность байкерской банды" в Словакии Киска считает "очевидным риском для безопасности страны".
Ранее путинский байкер Хирург нокаутировал известного журналиста на торжестве в Кремле. Конфликт произошел из-за обиды четырехлетней давности.
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