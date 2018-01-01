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"Инструмент преступного режима": президент Словакии обвинил "Ночных волков" в участии в аннексии Крыма

Сегодня, 10:04

Он подчеркнул, что Словакия аннексию Крыма не признала и не признает.

Ночные волки, Брест, хирург
"Ночные волки" участвовали в аннексии Крыма – глава Словакии. Reuters
Российский клуб байкеров "Ночные волки" участвовала в аннексии украинского Крыма наряду со спецподразделениями армии РФ.

У членов клуба немало государственных наград РФ, а лидер клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный по прозвищу Хирург, внесен в санкционный список Евросоюза. С таким заявлением выступил президент Словацкой Республики Андрей Киска, пишет "Радио Свобода".

"Ночные волки" являются инструментом режима, который занимается отторжением территорий соседней страны — аннексии части Украины, что противоречит международному праву", — отметил Киска.

Он подчеркнул, что Словакия аннексию Крыма не признала и не признает, а "деятельность байкерской банды" в Словакии Киска считает "очевидным риском для безопасности страны".

Ранее путинский байкер Хирург нокаутировал известного журналиста на торжестве в Кремле. Конфликт произошел из-за обиды четырехлетней давности.

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Теги:  
Андрей Киска, Ночные волки, Александр Залдостанов, Хирург, Хорватия, Украина, Крым, аннексия Крыма
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