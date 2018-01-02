Историк спрогнозировал судьбу России после обрушения путинской системы

Демонтаж нынешней системы в РФ не станет катастрофой, считает эксперт.

Путинская система держится на Владимире Путине, отметил историк Reuters

Российский историк и политолог Валерий Соловей после обрушения в РФ путинской системы страна никуда не денется, но серьезные изменения неизбежно произойдут.

Не будет президента России Владимира Путина — не будет и путинской системы, она не случайно так называется, рассказал он в интервью "Фонтанке".

"Она держится на Путине, как на стержне. Не будет стержня — начнется демонтаж системы. И "демонтаж" — это еще мягкое слово, скорее всего — обрушение", — добавил собеседник.

По словам эксперта, "только не надо преувеличений, никакой катастрофой это не станет, Россия никуда не денется". "Но серьезные изменения неизбежно произойдут", — считает политолог.

Ранее российский журналист Матвей Ганапольский, получивший украинское гражданство, говорил, что в РФ "путинский режим мертв", Владимир Путин не объявляет то, куда устремится вся страна.